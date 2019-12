In der Weihnachtsbäckerei in Hohenleuben

In der Weihnachtsbäckerei in Hohenleuben

Die Tiger-Elefanten-Gruppe vom Kindergarten "Kleeblatt" Hohenölsen haben am Dienstag (03.12.2019) gemeinsam mit Bäckermeister Thomas Grünert in Hohenleuben Weihnachtsplätzchen gebacken. Die Kinder waren, professionell bekleidet, mit Begeisterung bei der Sache. Die Butterplätzchen mit Rosinen und Mandelstiften werden dann gemeinsam mit den anderen Kindern zur Weihnachtsfeier im Kindergarten in der kommenden Woche verspeist.