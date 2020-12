In Gera 12 Neuinfektionen am Sonntag gemeldet

Gera. Laut Stand vom 27. Dezember gab es in den letzten 24 Stunden zwölf Neuinfektionen in Gera. 1.993 Menschen sind damit seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in der Stadt bei 321,1. Das meldet die Stadtverwaltung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In Bad Köstritz sind mit Stand 27. Dezember 28 Bürgerinnen und Bürger mit Covid-19 infiziert, in Ronneburg 99, in Kraftsdorf 31, in Weida 41, in Wünschendorf 26 und in Münchenbersdorf 12.