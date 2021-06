In Gewahrsam und in Klinik: Polizeieinsätze in Gera wegen zweier Schlägereien

Streit auf offener Straße mit Holzstange endet im Krankenhaus

Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männer kamen Montagnachmittag gegen 13.50 Uhr Polizeibeamte zum Einsatz. Kurz zuvor gerieten in der Debschwitzer Straße ein Fußgänger (36) und ein VW-Fahrer derart in Streit, dass dieser in einer Auseinandersetzung endete. Dabei soll auch eine Holzstange als Schlagwerkzeug eingesetzt worden sein.

Danach entfernte sich der Pkw-Fahrer, konnte aber von der Polizei gefunden werden. Beide verletzten sich, wobei der 36-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Geraer Polizei Zeugen, die Angaben zum Geschehen geben können: Tel. 0365 / 829-0.

Straßenbahn innen und außen beschmiert

Eine mit Farbe beschmierte Straßenbahn meldeten am Montag die Geraer Verkehrsbetriebe der Polizei. Demnach beschmierten unbekannte Täter in der Zeit von früh 5 Uhr bis abends 21.15 Uhr den hinteren Wagon der Straßenbahnlinie 3 sowohl im Innenraum mit schwarzem Edding, als auch von außen mit verschiedener Farbe. Die Bahn war den gesamten Tag eingesetzt. Die Polizei ermittelt zu der Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Tel. 0365 / 829-0.

Polizeieinsatz im Park der Jugend: Mann in Gewahrsam

Montagabend gegen 19.50 Uhr gerieten im Park der Jugend in Gera zwei Männer (27, 34) und eine Frau (29) in einen Streit, wobei es zu gegenseitigen Angriffen kam. Alle drei, nicht unerheblich alkoholisierten Personen verletzten sich leicht. Die Geraer Polizei leitete die Ermittlungen ein. Der 27-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, die beiden anderen Beteiligten erhielten einen Platzverweis.

