Inzidenz der Stadt Gera bei 149,3

Seit Beginn der Pandemie sind in der Stadt Gera 910 Corona-Fälle gemeldet worden. Mit Stand Donnerstag gibt es 247 aktive Fälle, teilte der Krisenstab mit. Im Vergleich zum Vortag sind 21 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 635 Personen gelten als genesen. 28 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Aktuell befinden sich 960 Menschen in Quarantäne. Die Inzidenz in Gera liegt aktuell bei 149,3. ck