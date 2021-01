Nach Tests gibt es 23 weitere Infizierte in Gera.

Inzidenz in Gera am Sonnabend unter 200 gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Gera am 16. Januar auf unter 200 gesunken und beträgt mit Stand 10 Uhr noch 174. Zum Vergleich: Am Freitag lag dieser Wert noch bei 224,4. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Trotzdem gab es 23 Neuinfektionen. Damit sind aktuell 336 Geraer mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt sind es seit dem Frühjahr 2020 jetzt 2530 Personen. Unverändert blieb die Zahl der Verstorben. Sie beträgt wie am Freitag 97.