Inzidenz in Gera mit Abwärtstrend

Mit Stand vom Freitag, 22. Januar, gibt es in Gera 215 (-28) aktiv Infizierte. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie ist auf 2631 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden fünf Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt 2313 Menschen und damit 32 weitere gelten als genesen. 103 Menschen – und somit eine weitere Person seit Donnerstag – sind am oder mit dem Virus gestorben. Die Inzidenz in Gera liegt am Freitag bei 135,3 (Wert am Donnerstag: 142,8), teilt der Krisenstab der Stadt mit.