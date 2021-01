Gera. Die Corona-Lage in Ostthüringen ist weiter sehr unterschiedlich. In Gera beträgt der Inzidenz-Wert aktuell 138,5, ist damit allerdings im Vergleich zu den anderen Landkreisen noch niedrig.

Mit Stand Samstagfrüh, 23. Januar, gibt es in Gera 239 (+24) aktiv an Corona-Infizierte. Die Zahl der Infektionen ist seit Beginn der Pandemie auf 2657 gestiegen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Insgesamt sind 2313 Menschen genesen. 105 Personen und somit zwei weitere Personen sind seit Freitag an oder mit Corona verstorben, teilt der Krisenstab Gera mit.

Der Inzidenz-Wert liegt nun bei 138,5. Er hat sich zum Vortag (135,3) leicht erhöht.