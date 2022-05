Irrfahrt durch Gera: Betrunkene Autofahrerin landet im Gleisbett

Gera. Eine betrunkene Frau ist bei einer Irrfahrt durch Gera mit ihrem BMW ins Gleisbett der Straßenbahn gefahren. Doch auch das hielt sie nicht sofort auf.

Eine 33 Jahre alte BMW-Fahrerin ist in Gera mit über zwei Promille im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Laut Polizei war die Frau am Dienstag gegen 22.30 Uhr zunächst ab der Einmündung Trebnitzer Straße in die Berliner Straße entgegen gesetzt der vorgegebenen Fahrtrichtung der Einbahnstraße gefahren und schließlich in das Gleisbett geraten, wo sie noch etwa 50 Meter weiter fuhr, ehe sie sich schließlich festfuhr.

Die hinzugerufene Polizei stellte bei der 33-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,07 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

