Jugendliche attackieren Ehepaar – Täter ermittelt

Der 17-jährige Haupttäter ist bereits in Haft.

Gera. Im Fall des Angriffs auf ein Ehepaar in Gera hat die Polizei nun die drei jugendlichen Täter ermittelt.

Die Täter, die am 10. Oktober ein Ehepaar in der Küchengartenallee massiv körperlich angriffen und verletzten, sind nun identifiziert. Das teilte die Polizei in Gera mit.

Es handelt sich um drei Jugendliche, die zum Tatzeitpunkt 15, 16 und 17 Jahre alt waren. Der 17-jährige Haupttäter konnte bereits festgenommen werden und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen alle drei Jugendlichen sind noch nicht abgeschlossen.

