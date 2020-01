Das Neujahrsbaby 2020 lässt in Gera auf sich warten. Als eines der letzten Kinder im alten Jahr 2019 ist Justus am 30. Dezember im SRH Wald-Klinikum Gera geboren worden. Er erblickte um 10.29 Uhr das Licht der Welt und ist das erste Kind von Julia und Patrick Quitera aus Gera.

Justus hatte es besonders eilig

Gera. Das Neujahrsbaby 2020 im Geraer SRH Wald-Klinikum Gera ließ noch auf sich warten. Dafür hatte es Justus überaus eilig. Der Kleine mit errechnetem Geburtstermin 8. Januar erblickte bereits am 30. Dezember um 10.29 Uhr das Licht der Welt und war damit eines der letzten Babys des Jahres 2019. Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) gratulierte am Neujahrstag den überglücklichen, stolzen Eltern Julia und Patrick Quitera, überbrachte ihnen die besten Wünsche und ein Geschenk.

Der neue Erdenbürger war mit einem Gewicht von 3010 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern ins Leben gestartet. Am Neujahrstag ließ er sich dann durch nichts aus der Ruhe bringen. Seelenruhig verschlief er die große Willkommens-Runde, zu der auch SRH-Geschäftsführer Uwe Leder, der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtsmedizin, Norman Krause, und die betreuende Hebamme Bärbel Dölz-Sasama gehörten.

Insgesamt 934 Kinder wurden 2019 im SRH Wald-Klinikum geboren – 496 Jungs und 438 Mädchen sowie 17 Mal Zwillinge. Das waren 59 Kinder weniger als im Jahr 2018, in dem 993 Kinder das Licht der Welt erblickten. „Kurios jedoch ist, dass wir noch am 19. Dezember lediglich 901 Geburten zu verzeichnen hatten. Das heißt, über 30 Babys sind allein in den letzten Dezembertagen zur Welt gekommen. Da gab es auf der Entbindungsstation alle Hände voll zu tun“, berichtete Katrin Wiesner, Pressesprecherin des Klinikums.

Die Geraer Einrichtung betreut werdende Mütter aus ganz Ostthüringen. Zudem erfüllt sie alle Vorgaben und Voraussetzungen, um ab der 28. Schwangerschaftswoche entbinden zu dürfen. Bei allem werde jede Geburt qualitätsgesichert überwacht, so der promovierte Mediziner und Chefarzt Norman Krause.

„Wir als Hebammen haben aber nicht nur die Aufgabe, das Baby im Kreißsaal auf die Welt zu holen, sondern wir begleiten und betreuen die Patientinnen rund um die Geburt“, so Bärbel Dölz-Sasama. Sie hatte 1981 zum ersten Mal einem Kind auf die Welt geholfen, feierte im vorigen Jahr 40-jähriges Betriebsjubiläum und betreut damit bereits zwei Generationen. Eine „Bilderbuchgeburt“ bescheinigte sie der jungen Mutter Julia Quitera. Ein Jahr lang will die 27-jährige Physiotherapeutin zu Hause bleiben. Mit ihrem Mann, der als Techniker im Mercedes Autohaus Gera arbeitet, teilt sie sich in die Elternzeit.