Corona-Krise: Kaiser fordert OB-Brief an alle Geraer

Geras SPD-Vorsitzende Elisabeth Kaiser wünscht sich, dass die Geraer Bevölkerung auch mit einem offiziellen Brief der Stadtverwaltung über die Gefahren, die Regeln und die Hilfen zum Thema Corona-Virus informiert wird. Das sei für ältere Menschen und andere Gruppen eine wichtige Ergänzung zu den Informationen über elektronische Kanäle, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Ich bin sehr froh, dass die allermeisten Gerschen die Gefahren durch Covid-19 sehr ernst nehmen und sich an das Kontaktverbot halten“, so Kaiser. „Gleichzeitig fällt uns gerade in den Kaufhallen auf, dass vor allem viele Seniorinnen und Senioren entweder die vereinbarten Regeln noch nicht kennen oder deren Notwendigkeit nicht einsehen“, ist Kaiser besorgt.

Viele dieser Menschen seien jedoch über soziale Medien nicht erreichbar, abonnierten keine Zeitung mehr oder hätten nur noch wenige soziale Kontakte. „Ein offizielles Schreiben des Oberbürgermeisters hätte eine hohe Glaubwürdigkeit und wäre etwas Besonderes“, ist die SPD-Kreisvorsitzende sicher. „Die Stadtverwaltung könnte dort nicht nur in leichter Sprache alle bisherigen Einschränkungen erklären, sondern auch die wichtigsten Hygieneregeln und die verschiedenen Hilfsangebote in der Stadt Gera erläutern.“

Gleichzeitig sei Kaiser dankbar für die vielen Menschen in Gera, die sich in dieser Zeit besonders engagieren. „Das ist es, was unsere Stadt liebenswert macht!“, meint die Politikerin