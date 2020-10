Nachdem die Karnevalsvereine aus Wünschendorf, Weida und Seelingstädt zum Auftakt der fünften Jahreszeit zumindest ihre jeweiligen Bürgermeister entmachten wollten, wird nun wohl auch diese Tradition der Corona-Pandemie zum Opfer fallen.

Nach den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung zur Senkung der Ansteckungszahlen hat der Vorstand des Seelingstädter Carnevals Club bereits die Planungen für den 11. 11. gecancelt. „Die neuen Kontaktbeschränkungen haben uns den Wind aus den Segeln genommen. Mit maximal zehn Personen aus zwei Haushalten funktioniert unsere geplante Bürgermeisterabsetzung nicht mehr“, sagt am Donnerstagmorgen Michael Tretbar, Vorsitzender des Vereins.

In Weida wartet der Vorstand des Carneval Vereins noch die Tagung des Thüringer Parlaments am Sonntag ab. Eine Vorstandssitzung sei für Montag geplant. Man gehe aber davon aus, ebenfalls in diesem Jahr auf die Rathausübernahme verzichten zu müssen, teilt der Vereinsvorsitzende Lars Düwert mit.

Gleiches gilt für den Veitsberger Carneval Club aus Wünschendorf. Auch hier steht eine endgültige Entscheidung zum traditionellen Narrenwettstreit mit dem Bürgermeister am 11. November bis nach der Landtagsdebatte aus. Man gehe aber nicht davon aus, dass sich das Land gegen die Bundesregierung stellen wird, meint Tim Feiler, Präsident des VCC.

Unterdessen hat auch der Karnevalsverein Pölzonia aus Pölzig seine Faschingssaison 2021 abgesagt. Hinsichtlich des Pandemiegeschehens sei es dem Verein unmöglich, „das ausgelassene Feiern, die Freude über außergewöhnliche Kostüme, Tanz und Musik zu ermöglichen“, wie über Facebook verkündet wurde. Man hoffe auf Verständnis für die schweren Herzens getroffene Entscheidung zur 68. Session.