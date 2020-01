Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Hauptpreis, aber Gold-Stern für TSV Gera-Westvororte

Für den Hauptpreis beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ hat es nicht gereicht. Über den gemeinsamen Platz vier aller nicht auf dem Podest vertretenen Vereine durften sich die Mountainbiker des TSV Gera-Westvororte trotzdem freuen. Aus den Händen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), nahm Abteilungsleiter Marcel Ziegler am Dienstagvormittag in Berlin den kleinen „Stern des Sports“ in Gold und 1000 Euro Preisgeld entgegen.

Die Geraer hatten sich mit der in Eigeninitiative geschaffenen Mountainbike-Anlage „Oak Trails“ in Gera-Scheubengrobsdorf beworben und sich auf regionaler und Landesebene durchsetzen können. Im Bundesfinale waren sie als Vertreter Thüringens einer von 17 Finalisten in dem Breitensport-Wettbewerb, der vom DOSB und den Volksbanken-Raiffeisenbanken in Deutschland ausgerichtet wird.

Die Preisverleihung läuft aktuell (11.15 Uhr) noch.