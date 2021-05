Kein Trockentest fürs Online-Tagen in Gera

Gera. Bestätigt der Geraer Stadtrat am Mittwoch die Notlage nicht, wird Donnerstag in Präsenz im Kultur- und Kongresszentrum getagt.

Mit einer E-Mail kurz nach 18 Uhr und damit nicht einmal 24 Stunden vor der ersten digitalen Stadtratssitzung in Gera wurden die 42 Stadtratsmitglieder am Dienstagabend informiert, dass am Mittwoch digital getagt wird. Aktuell beträgt die 7-Tage-Inzidenz 266 in Gera.

Empört und verärgert reagierten einige Fraktionsvorsitzende. Anders als vor dem Ausfall der Sitzung am 24. März waren sie im Vorfeld nicht über die Neuerung informiert worden, erklärt Ulrich Porst, Chef der Fraktion Bürgerschaft Gera, auf Anfrage unserer Redaktion. „Parallel hat sich auch AfD-Fraktionschef Harald Frank noch am Dienstagabend an den Oberbürgermeister gewandt“, wusste Porst zu berichten.

„Es gab nicht einmal einen Trockentest. Das erweckt den Eindruck von Willkür des Oberbürgermeisters“, sagt Porst am Telefon. „Vorige Woche veranstaltete der Oberbürgermeister mit über 70 Personen die Berufung der Geraer Wasserwehr. Ist das wichtiger als die Arbeitsberatung des Stadtrates?“, fragt Porst.

Ausgangssperre verkürzt die Sitzung

„Ich bin verärgert“, sagt CDU-Fraktionschef Christian Klein. „Keiner von den Kollegen weiß, wie das Programm funktioniert. Es gibt keinen Auszählmodus. Wenn wir die Abstimmung namentlich machen, beraten wir bei dieser Tagesordnung vier Tage“, meint er. Denn es könnte nur bis 21.30 Uhr getagt werden. „Wenn keine Öffentlichkeit hergestellt wird, sind die Beschlüsse rechtswidrig. Für die Öffentlichkeit soll die Sitzung auf die Leinwand im Rathaussaal übertragen werden. Und die Besucher dort müssen die Chance haben, vor der Ausgangssperre ab 22 Uhr nach Hause zu kommen“.

„Wir sind seit Wochen in der Notlage und verstehen nicht, dass nicht schon mit der regulären Einladung zu einer digitalen Sitzung geladen wurde“, sagt Andreas Schubert (Linke). Er sieht die überwiegende Zahl der Stadtratsmitglieder vor die Frage gestellt: Setze ich mich einem Ansteckungsrisiko aus oder erfülle ich die Aufgaben als Mandatsträger?

Stadtrat muss Notlage bestätigen

Am Mittwoch um 9.21 Uhr erhielt Ulrich Porst die Antwort aus dem Rathaus, dass der Oberbürgermeister die Notlage festgestellt hat, über die der Stadtrat noch entscheiden soll. Lehne er sie ab, würde Donnerstag in Präsenz getagt, heißt es dort.

Dieses Verfahren bestätigt auch Stadtratsvorsitzender Reinhard Etzrodt (AfD). Nach der Begrüßung heute Abend würde er noch vor Beschluss der Tagesordnung darüber abstimmen lassen, ob der Stadtrat die vom Oberbürgermeister festgestellte Notlage bestätigt. So zu verfahren, stehe in den Anwendungshinweisen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zum 6. Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung, sagt der Vorsitzende.

„Wie ich die Lage einschätze, wird es nicht reichen. Wir treffen uns Donnerstag im Kultur- und Kongresszentrum“, meint Christian Klein.