Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kerstin Geier ist Vorsitzende der Bürgerschaft Gera

Der Verein Bürgerschaft Gera e.V. hat am Dienstag in seiner Mitgliederversammlung Kerstin Geier zur neuen Vorsitzenden gewählt. Bei der turnusmäßigen Wahl habe sich der Vorstand zugleich verjüngt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ulrich Porst konzentriert sich auf den Fraktionsvorsitz

Der bisherige Vorsitzende, Ulrich Porst (69) – der seit 2012, der Gründung des heute 21 Mitglieder zählenden Vereins, dessen Vorsitzender war – habe sein Amt zur Verfügung gestellt. Er wolle sich als Fraktionsvorsitzender der Bürgerschaft noch intensiver auf die umfangreiche Arbeit im Stadtrat konzentrieren.

An die Seite der neuen Vorsitzenden, die zugleich Geschäftsführerin der Stadtratsfraktion ist, wurden Franziska Rilke und Klaus Theuermeister als Stellvertreter gewählt. Weiterhin arbeiten Michael Kneisel, Jörg Deumer und Ralf Bornkessel als Beisitzer sowie Gudrun Trinks als Schatzmeisterin im neuen Vorstand der Bürgerschaft mit. „Wir danken dem alten Vorstand für die über Jahre geleistete sehr gute Vereinsarbeit und freuen uns darauf, diesen Weg erfolgreich zum Wohle der Geraer Bürgerinnen und Bürger weiterzugehen“, erklärt die 53-jährige Vorsitzende. Die wichtigsten Ziele des Vereins seien die Stärkung der Geraer Wirtschaftskraft, die Themen Bildung und Innenstadtentwicklung.