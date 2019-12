Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kind bei Unfall auf B7 verletzt – Einbruch auf Weihnachtsmarkt

Beim Abbiegen von der B7 auf die Autobahn A4 sind am Samstag gegen 11.30 Uhr mehrere Personen verletzt worden – darunter ein Kind. Laut Polizei hatte eine 67-Jährige Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt eines BMW (Fahrer 44) missachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Beide Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl der BMW-Fahrer als auch die 67-Jährige sowie ein im Hyundai befindliches Kind (11) wurden durch den Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Straße war bis circa 13 Uhr zum Teil voll gesperrt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auto kippt auf die Seite

Ein 55-jähriger Seat-Fahrer verlor am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der Straße des Friedens plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei touchierte er einen Grenzstein sowie einen Leitpfosten und kam kurz vor einer Bushaltestelle zum Stehen.

Der Seat kippte zur Seite und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Einbruch auf Weihnachtsmarkt in Gera

Einen Einbruch in seinen Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt in Gera meldete am Samstag ein Standbetreiber bei der Polizei. Demnach verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zum Stand und stahlen daraus Bargeld sowie ein Tablet.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Geraer Polizei zu wenden.

