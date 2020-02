Die Gruppenräume des neuen Kindergartens "Am Wald-Klinikum" sind so angeordnet, dass sie sich zum Wald hin öffnen und den Blick in die Natur freigeben.

Kindergarten „Am Wald-Klinikum“ Gera startet bald

Die Handwerker, hauptsächlich aus regionalen Unternehmen, geben sich derzeit die Klinke in die Hand im neuen Kindergarten „Am Wald-Klinikum“. Derzeit werden die Fußböden gelegt und die Türen eingebaut. Die Elektroarbeiten sind fast abgeschlossen, teils wurden schon die Lampen installiert. Das milde Wetter kommt gerade recht, um die ersten Außenanlagen zu gestalten. „Die Bauarbeiten liegen im Plan“, freut sich der künftige Kindergartenleiter Rico Wolfram.

Das architektonisch außergewöhnliche, elipsenförmige Haus im Dr.-Semmelweis-Weg Nr. 1 besticht durch lichtdurchflutete Räume, die einen freien Blick auf die umliegende Natur und den angrenzenden Wald gewähren. Bis ins kleinste Detail harmonisch durchgestaltet und mit warmen Farben versehen hat die Geraer Architektin Maria Hoffmann vom Bauingenieurbüro GbR das neue Objekt. Von der promovierten Expertin stammt übrigens auch das Perlboot in Lusan. Highlight und zugleich Blickfang im Inneren den neuen Hauses sind doppelt gewundene Holzbinder aus Fichte, die als Holzkonstruktion sämtliche Decken tragen. „Dieses Naturmaterial entschleunigt in unserer schnelllebigen Zeit“, findet Rico Wolfram. „Die meisten Handwerkerfirmen sind wirklich gekommen, weil sie bei solch einem Bau gern dabei sein wollten und mit Freude die Herausforderungen annehmen. Wir haben ihnen jede Hilfestellung, die von unserem Büro aus möglich ist, gegeben. Am Ende ist es ein Werk in seiner Gesamtheit und wo alle als Mitarbeiter mitgewirkt haben“, erklärt Maria Hoffmann, die mit den meisten dieser Unternehmen bereits in der Vergangenheit zusammenarbeiten konnte.

Die Tischler Max Kawath (li.) und Ron Letsch von der Firma Schroeder aus Wernburg sind mit dem Einbau der zahlreichen Zargen beschäftigt. Foto: Peter Michaelis

Eröffnungstermin kein Aprilscherz

„Der Eröffnungstermin 1. April steht“, versichert Astrid Klaußner, Geschäftsbereichsleiterin Bildung & Soziales Thüringen der TSA Bildung und Soziales gGmbH. Die ersten Mitarbeiter der Einrichtung haben bereits ihre Arbeitsverträge unterzeichnet. Der neue Kindergarten wird über eine Kapazität von 120 Kindern im Alter von ein bis sechs Jahren verfügen, betreut von rund 20 Mitarbeitern. Mit einem Dutzend Kinder wird der öffentliche Kindergarten, der in Kooperation der TSA Bildung und Soziales gGmbH Jena und dem SRH Wald-Klinikum entsteht, starten. „Wir wollen vom ersten Tag an natürlich eine gute Betreuungsqualität liefern, legen dabei Wert auf Konzeptionsarbeit und Elternpartnerschaft“, umreißt Astrid Klaußner die künftige Arbeit.

Für Kinder ab drei Jahre gebe es auf jeden Fall freie Kapazitäten, wenngleich die Anmeldeliste für die Allerjüngsten bereits ins Jahr 2021 reiche, erklärt Rico Wolfram. Den Schwerpunkt bei der Arbeit wolle man auf die Bewegung legen und dabei die Nähe zum Wald für freies Spiel nutzen. „Wir nutzen unser Trägerkonzept als Rahmen und wollen es eigenverantwortlich und gemeinsam mit den Mitarbeitern, Eltern und Kindern entsprechend der Bedürfnisse weiterentwickeln“, so Wolfram.

Offen für Interessierte

Für alle, die die neue Kindereinrichtung kennenlernen und sich informieren möchten, bietet das Unternehmen TSA am Samstag, dem 7. März, von 14 bis 17 Uhr, einen Tag der offenen Baustelle an.