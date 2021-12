Kinderschutzbund Stadtverband Gera braucht wieder Unterstützung

Gera. Rund 180 Jungen und Mädchen aus Gera sollen in diesem Jahr beschenkt werden

Der Kinderschutzbund Stadtverband Gera plante zusammen mit seinen Mitgliedsvereinen, dem Schlupfwinkel und Sorgentelefon Gera und dem Streetwork Gera ein coronagerechtes weihnachtliches Zusammentreffen im Hofwiesenpark. Doch aufgrund der derzeitigen Corona-Situation wird es ein solches Zusammentreffen nicht geben können, bedauert Koordinatorin Anke Fehrensen.

„Wir werden die Weihnachtsaktion ähnlich wie im vergangenen Jahr gestalten. Wir packen Beutel, die dann durch die einzelnen Sozialarbeiter entsprechend den Kindern übergeben werden“, erklärt Fehrensen. „180 Weihnachtsgrüße möchten wir an die Kinder im Alter von null bis 14 Jahre überreichen. Um diese Vision umsetzen zu können, brauchen wir die Hilfe der Geraer Bevölkerung. Neben den Plätzchen und anderen Leckereien sollen die Weihnachtsbeutel ein kleines Geschenk erhalten.“

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Die kleineren Kinder freuen sich immer über Spielsachen und Größere nehmen aber auch gern einen Gutschein als Geschenk. Die Geschenke oder Gutscheine sollten etwa einen Wert von 15 Euro haben – wie zum Beispiel Gutscheine vom Metropolkino, dem Hofwiesenbad oder dem Kletterwald.“ so Fehrensen. Die Spielsachen sollten nicht verpackt werden, denn der Kinderschutzbund will jedes Geschenk in einen weihnachtlichen und umweltfreundlichen Geschenkbeutel packen.

„Wenn Sie uns wieder unterstützen möchten, geben Sie Ihr Geschenk bis zum 13. Dezember bei einem der drei Organisatoren ab. Das sind der Deutsche Kinderschutzbund im Mehrgenerationenhaus, F.-Gießner-Straße 14 in Bieblach-Ost, der Verein Schlupfwinkel und Sorgentelefon Gera, Lobensteiner Straße 49 oder beim Streetwork Gera, Am Bärenweg 9.“

Wer weiterhin unterstützen möchte, kann dies auch per Geldspende tun. Deutscher Kinderschutzbundes Stadtverband Gera: IBAN: DE 67 8305 0000 0000 0960 75