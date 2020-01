Gera. 14 Mütter mit ihren Babys fanden am Dienstagmittag den Weg in das Geraer Programmkino. Das Filmtheater engagiert sich umfangreich, gerade wenn es ums Stillen geht.

Kinderwagenkino besteht Feuertaufe im Geraer Metropol

Positiv überrascht von der Resonanz, dem Vorverkauf und dem meistgeteilten facebook-Post des Geraer Filmtheaters Metropol seit langer Zeit. So beschreibt Stefanie Klatt, stellvertretende Theaterleitung im Programmkino in der Leipziger Straße 24 das Debüt des neuen Formats, dem Kinderwagenkino. Eltern und ihre Babys sind dabei zum gemeinschaftlichen Kinobesuch eingeladen. Der Ton ist leiser, der Saal nicht gänzlich abgedunkelt und wenn eines der Babys schreit oder gestillt werden möchte, dann stört das niemanden. So das Konzept. Am Dienstagmittag bestand das Kinderwagenkino mit 14 Müttern und 14 Babys die Feuertaufe.

Beim ersten Kinderwagenkino im Geraer Metropol haben 14 Mamas mit ihrem Nachwuchs den Kinosaal in Besitz genommen. Foto: Peter Michaelis

Zufluchtsorte zum Stillen und Wickeln in Gera

Zudem ist das kleine Filmtheater seit Anfang des Jahres ausgewiesener Still- und Wickelpunkt im Rahmen eines Projekts der SRH Hochschule für Gesundheit und dem Verein Frühe Hilfen Gera. „Gerade weil das Thema Stillen in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird, haben wir uns dazu entschieden“, sagt Stefanie Klatt. „Wir haben Pflegeprodukte und einen Wickeltisch eingerichtet“, es dürfe auch im Foyer gestillt werden. Weiter sei eine Handy-App in Planung. Auf der können Eltern die ausgewiesenen Still- und Wickelpunkte in Gera auf einer Karte nachvollziehen.

Großen Zuspruch zum Kinderwagenkino gibt es auch von Seiten der Eltern: „Ich bin Kinogängerin und darüber betrübt, dass ich das jetzt erstmal nicht mehr kann“, sagt Sophie Wähnert, die mit dem drei Montane alten Moritz den Weg in das Programmkino eingeschlagen hat. Ein solches Format sei schon längst überfällig, betont sie.

Zum Auftakt des Kinderwagenkinos wurde eine französische Produktion mit dem Titel „Einsam Zweisam“ gezeigt. „Das Thema gefällt mir“, sagt Sophie Wähnert, „ich war einmal in Marseille im Urlaub, vielleicht erkenn ich etwas wieder“, sagt sie. Dennoch: Ins Kino gekommen sei sie nicht wegen des Films. Der steht für viele Mütter nicht im Mittelpunkt. „Mir war gar nicht bewusst, welcher Film heute kommt“, sagt Anne König aus Gera. Sie ist mit Baby Maxim und ihrer Freundin Sophia Leidhold und deren Tochter Ella im Metropol. Für sie zählt das Ereignis. „Wann hat man die Chance, als Mutti ins Kino zu gehen“, sagt Sophia Leidhold. Zudem betonen die zwei Freundinnen die soziale Komponente einer solchen Veranstaltung.

Vor dem Programmkino in Gera ist bereits eine halbe Stunde vor Filmbeginn einiges los. Foto: Peter Michaelis

Kinderwagenkino soll alle vier Wochen stattfinden

Ob sie keine Bedenken haben, wenn ihre Babys so lange vor der Leinwand sitzen? „Die schauen sowieso nicht hin“, sagt Sophia Leidhold. Anne König pflichtet bei. „Kinder sollten nicht so lange Fernseh schauen. Aber wir haben Spielzeug dabei und im Zweifel wird aktiv abgelenkt.“

Das Kinderwagenkino soll bis auf Weiteres im vier Wochen Turnus stattfinden. „Geplant ist immer der letzte Dienstag im Monat um 12 Uhr“, sagt Stefanie Klatt. Nächsten Monat werde der Film „Little Women“ gezeigt. „Wir versuchen natürlich Filme mit einer ruhigen Grundstimmung auszusuchen“, so die stellvertretende Theaterleitung. Und: Das Kinderwagenkino ist keine Ausschluss-Veranstaltung. Auch Besucher ohne Kinderwagen und ohne Kind seien herzlich willkommen. Zumindest so lange, wie sie sich nicht über etwaiges Baby-Gebrabbel beschweren.

Das Kinderwagenkino zeigt Little Women am 25. Februar um 12 Uhr. Karten unter www.metropolkino-gera.de. Preis: Zwischen 5 und 7 Euro.