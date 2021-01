Wünschendorf Drei Fragen an Marco Geelhaar, Bürgermeister von Wünschendorf

Kita-Anbau und Gehweg-Ausbau in Wünschendorf

1. Wie fällt Ihr Resümee für 2020 aus?



Es war ein außergewöhnliches Jahr, das sehr gut begann. So war der Märchenwald auf dem besten Weg, nach dem Unwetter fertiggestellt zu werden. Dann kam Corona und stellte alle Pläne unter ein großes Fragezeichen. Letztlich musste vieles gestrichen werden, angefangen vom Neujahrsempfang über den Babyempfang bis hin zur Märchenwalderöffnung und zum Maibaumsetzen. Zudem versagte uns die Kommunalaufsicht aufgrund unseres Finanzierungskonzepts für den Bahnhofsumbau lange die Haushaltsgenehmigung. Als diese dann kam, war Corona weit vorangeschritten, sodass wir aufgrund von Steuerausfällen eine Haushaltssperre verhängen mussten. Dennoch gelang es uns, einiges zu realisieren, beispielsweise das Parkleitsystem sowie mehrere Gehwege im Ort und die Sanierung der Wohnblöcke in der Ronneburger Straße 10.



2. Welche Investitionen plant die Gemeinde für 2021?



Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck für den Anbau an den Kindergarten Regenbogen. Außerdem wollen wir die gesamte Ortsdurchfahrt von Zschorta grundhaft erneuern. Der Gehwegbau an der Bahnhofstraße gegenüber des Penny-Marktes, von der Unterführung bis zum Treppentunnel, soll in Angriff genommen werden. Hier erarbeiten wir derzeit die Genehmigungsplanung sowie die Ausschreibungen und warten noch auf die Fördermittel-Zusage.



3. Worauf können sich Wünschendorfer und Gäste in diesem Jahr freuen?



Angedacht war vieles, von einer Märchenwalderöffnungsfeier, die ja schon im vorigen Jahr ausfallen musste, bis zum Holzbrückenfest. Da uns das Thema Corona aber immer noch beherrscht, traut sich derzeit keiner, solche Dinge vorzubereiten. Ich kann auch verstehen, wenn Vereine etwas zögern. Denn sobald überall Festivitäten wieder möglich sein werden, wird das Gerangel um die Gunst der Besucher losgehen. Als wichtiger Termin für die Gemeinde steht zeitgleich mit der Bundestagswahl im September die Bürgermeisterwahl an.