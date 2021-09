Knapp 14.000 Personen wählen bisher in Gera per Brief

Gera. Stadt Gera sucht noch Reserve-Wahlhelfende – am 26. September wird deutschlandweit zur Wahlurne gebeten

Am 26. September werden die Bürger der Stadt Gera an die Wahlurne gebeten, um ihre Stimmen für die Bundestagswahl sowie die Kommunalwahlen (Ortsteilbürgermeister und Wahl der Ortsteilratsmitglieder) in den neuen Ortsteilen Debschwitz sowie Dürrenebersdorf und Langengrobsdorf abzugeben. Viele nutzten vorher schon die Gelegenheit zum Wählen und beantragen ihre Wahlunterlagen für die Wahl Zuhause oder besuchten das Briefwahllokal im Kultur- und Kongresszentrum, wie es aus der Stadtverwaltung heißt.

Neun Tage nach der Öffnung des Briefwahllokals in der Schloßstraße waren bereits 2420 Wahlberechtigte vor Ort, um entweder ihre Unterlagen mitzunehmen oder direkt im Wahllokal zu wählen. Der Wahlschein und der Stimmzettel können auch online unter www.gera.de beantragt werden oder durch Rücksendung des auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindlichen Briefwahlantrages.

Insgesamt wurde schon 13.889 Mal Briefwahl beantragt. „Die große Nachfrage für die Briefwahl haben wir, auch aufgrund der Corona-Pandemie, erwartet und deshalb die Zahl der Briefwahlvorstände von zwölf auf 15 erhöht“, erklärt der Wahlleiter für die Kommunalwahlen der Stadt Gera, Norbert Gleinig.

Für die Betreuung der 81 Wahllokale und die Auszählung der Stimmen am Wahlabend konnte auch die notwendige Zahl an Wahlhelfenden gefunden werden. „Jedoch“, betont Gleinig, „suchen wir noch Personen, die am 26. September auf Abruf bereit stehen und einspringen, wenn kurzfristig Wahlhelfende ausfallen.“ Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail unter wahlhelfer@gera.de melden oder telefonisch unter 0365/8381399.

Alle Informationen rund um das Thema Wahlen gibt es auch online unter www.gera.de/wahlen. Das Briefwahllokal ist noch bis zum 24. September (montags bis samstags, von 9 bis 18 Uhr, außer am 20. September 2021) geöffnet. Die letzte Leerung des Briefkastens im Rathaus erfolgt am 26. September, 18 Uhr.

