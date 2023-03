Kneipennacht und Vor-Österliches: Ausflugstipps fürs Wochenende in und um Gera

Wohin am Wochenende? Fünf Tipps für Veranstaltungen in Gera und Umgebung:

Kneipennacht in Geras Zentrum

Nicht eine, sondern eigentlich 25 Veranstaltungen finden am Samstagabend, 1. April, gebündelt unter dem Label „Gera feiert frei“ statt. Ab 20 Uhr locken genau so viele Bars und Restaurants, Kneipen und Clubs in der Geraer Innenstadt mit Musik bei freiem Eintritt – mal vom DJ abgespielt, mal handgemacht. Die Kneipennacht findet zum zweiten Mal statt, das Programm unter www.feiertfrei.de

Ostermarkt in Langenberg

Auf dem Langenberger Marktplatz steigt am Sonnabend, 1. April, von 10 bis 16 Uhr, zum zweiten Mal der Ostermarkt. Rund ums gemeinsame Schmücken des Platzes fürs anstehende Osterfest für Kinder mit dem Heimatverein wird ein kleiner Markt mit Handgemachtem und Selbstproduziertem veranstaltet. Auch der Osterhase schaut vorbei.

Börse für Sammler im Volkshaus

Am Sonnabend, 1. April findet im Volkshaus Zwötzen die 52. Geraer Ansichtskarten- und Papiersammlerbörse des Kultur- und Verschönerungsvereins im Kulturbund Gera statt. Von 9 Uhr bis 13 Uhr werden unter anderem Ansichtskarten, Bücher, Werbung, historische Dokumente, Geldscheine, Notgeld, Fotos und mehr angeboten.

Gartensaison beginnt

Gera. Am Sonntag, dem 2. April, um 14 Uhr lädt der Botanische Garten Gera zur Eröffnung der Gartensaison ein. Dabei werden neue Projekte und vor allem der erste Audioguide für den Garten vorgestellt, der von Kindern für Kinder, von Siebtklässlern der Regelschule „Otto Dix“ Gera erstellt wurde.

Osterbaum sprießt in Töppeln

Der Traditions- und Feuerwehrverein Töppeln, Mühlsdorf, Pörsdorf lädt am Sonntag, 2. April, zum Osterbaumsetzen ans Feuerwehrhaus Töppeln ein. Von 14 bis 18 Uhr kann bei freiem Eintritt ein schöner Nachmittag verbracht. Es gibt eine Ostereiersuche, ein Entenrennen, zwei Hüpfburgen, Kinderschminken, Ponyreiten und mehr. Wer bis 16 Uhr sein toll gestaltetes Ei abgibt, nimmt zudem am Wettbewerb um die drei schönsten Ostereier teil.