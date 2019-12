Die Anspannung steigt. Am Dienstag ist Gera nach Chemnitz und Dresden die dritte der insgesamt acht Bewerberstädte für die deutsche Kulturhauptstadt 2025, die sich in der Hamburgischen Landesvertretung in der Jägerstraße auf Einladung der Kulturstiftung der Länder um einen Platz auf der Shortlist, der kurzen Liste, bewirbt. Wie kurz sie tatsächlich wird, steht noch nicht fest.

Mich beeindruckt, dass analoge Mittel – Buchstabenplakate und ausgedruckte Fotos – für die Präsentation gewählt worden. Nach ihr folgen 45 Minuten, in denen die Akteure mit Fragen gelöchert werden. Die Antworten konnten am Wochenende nicht geprobt werden, weil keiner weiß, was die Juroren brennend interessiert. Ich drücke den Gera-Vertretern schon jetzt die Daumen für eine herzerfrischende Botschaft, die einschlägt und Fremde von Gera und den Möglichkeiten dieser Stadt begeistert.

Am Donnerstag wissen wir, ob einen Gang höher geschaltet werden kann. Bis Ende Juni 2020 würde dann das Programm für 2025 geplant und das Budget beschlossen werden müssen. Fünf Millionen Euro müsste die Stadt Gera investieren. Land und Bund würden auf 38 Millionen Euro aufstocken. Im Herbst 2020 steht fest, welche Stadt den Titel tragen darf. Mein Wunsch ist es, dass diese mit einem großen G anfängt.