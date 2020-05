Kommentar: Die Ortsteile ernst nehmen

Aga und Langenberg, zwei Geraer Ortsteile im Norden, die recht unterschiedlich sind. Hier die klassische Vorstadt Langenberg, dort das Dorf Aga, eigentlich fünf Dörfer. Wenn trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen die dortigen Ortsteilbürgermeister binnen weniger Tage fast wortgleich das fehlende Interesse der großen Stadt an den Meinungen, Erfahrungen und örtlichen Kenntnissen der Ortsteile bemängeln, lässt das aber aufhorchen. Sicher, in beiden Fällen stehen Personen mit Ecken und Kanten den Ortsteilen vor. Dennoch – womöglich sogar deswegen – sind beide wiedergewählt worden, Bernd Müller in Aga seit 1990 regelmäßig. Ein nächster Prüfstein für das Verhältnis der Stadt mit ihren Ortsteilen könnte die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes werden. Jedoch wird hier bereits jetzt und nicht nur aus den Ortsteilen befürchtet, man werde vor vollendete Tatsachen gestellt. Noch ist Zeit gegenzusteuern.