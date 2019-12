Kommentar: Erinnerung an Egon

Als meine Tochter klein war, wünschte sie sich unter dem Gabentisch einen Hund. Wir versuchten, ihr die Idee auszureden. Ein Labrador in einer Neubauwohnung – undenkbar. Sie versprach, ihr Zimmer aufzuräumen. Ein paar Tage hielt sie durch. Locker ließ sie aber nicht. Das tierische Geschenk sollte winziger werden. Kaninchen und Wellensittich folgten. Ich erklärte ihr, sie müsse sich um das Tier kümmern, auch wenn sie lieber spielen wollte. „Mami ich weiß, bitte“, bettelte die damals Achtjährige. Unsere Tochter bekam Egon, einen Goldfisch. Die strahlenden Augen ließen die Auseinandersetzungen mit meinem Mann vergessen. Er war dagegen. Egon drehte im Aquarium ein paar Wochen seine Runden. Carolin kümmerte sich rührig. Dann ließ das Interesse nach. Eines Tages lag der Fisch tot im Wasser. Tränen flossen.

Die Anschaffung eines tierischen Mitbewohners sollte gut überlegt sein, so die Geraer Tierheimchefin. Gerade in der Hektik der Vorweihnacht bleibt kaum Zeit, alles genau zu überdenken. Und bei dem Trubel, sollten Tiere eh nicht an eine neue Umgebung gewöhnt werden. Deshalb vermittelt das Tierheim seit gestern bis 31. Dezember keinen seiner Schützlinge. Auf „tierische“ Geschenke braucht dennoch kein Kind zu verzichten. Es gibt genügend Ratgeberlektüre.