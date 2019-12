Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Keine Zierde fürs Stadtbild

Das Dachgerippe am Kreisverkehr Trebnitz, der „Empfang“ am Hauptbahnhof durch die Brandruine in der Engelsstraße und die Überreste auf dem Milchhof-Areal, an der vielbefahrenen Siemensstraße – die vielen Brände in der Stadt hinterlassen Spuren und prägen zunehmend das Stadtbild, zumindest auffälliger, als es „Schrottimmobilien“ durch ihren Verfall ohnehin tun. Rund 200 Bauruinen, noch nicht alle durch Brände gezeichnet, kontrolliert die Stadt nach eigenen Angaben regelmäßig. Eine hohe Zahl, die jedoch leider auch plausibel erscheint.

Leider sind der Stadt in Umgang mit den Schandflecken die Hände gebunden, solange die privaten Gebäude-Reste nicht auf Straßen und Gehwege zu kippen drohen, öffentliche Ordnung und Sicherheit nicht gefährdet sind. In den eingangs erwähnten Fällen und beim jüngsten Zuwachs in der Liste brennender leerstehender Gebäude in Gera, dem Objekt Wasseraufbereitungsanlage in der Geschwister-Scholl-Straße, seien die über einen längeren Zeitraum leerstehenden Objekte von den Eigentümern gesichert worden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Es gebe jedoch keine Möglichkeit, die Eigentümer aufzufordern, ihre Brandruinen zu beseitigen oder instand zu setzen. Aber dahingehend auf sie einwirken, das sollte man vielleicht doch verstärkt.