Kommentar: Quarantäne - was nun?

Kaum eine Nachricht, in der nicht vom Coronavirus die Rede ist. Täglich neue Zahlen von Infizierten, neue Meldungen von gebeutelten Unternehmen. Mancher reagiert bereits beim Stichwort allergisch darauf. Was aber, wenn es einen plötzlich persönlich trifft? Wenn das Gesundheitsamt mitteilt, dass man selbst zu einem „begründeten Verdachtsfall“ geworden ist? Dann wird die Gefahr greifbar real. Unsicherheit verdrängt schnell die gefühlte Sicherheit und jede Menge Fragen geistern durch den Kopf. Bestimmt täglich werden die Mitarbeiter unseres Gesundheitsamtes mit verunsicherten Geraern konfrontiert. Ruhig und sachlich müssen sie dann aufklären, wie es in der Quarantäne weitergeht, welche Symptome auftreten können, wie darauf reagiert werden sollte, wann ein Test sinnvoll ist, wie er unter Quarantänebedingung durchgeführt wird und ähnliches.

