Kommentar: Segel neu gesetzt

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“. Weise Worte sprach Falk Nerger (FDP) von der Fraktion Die Liberalen. Das war Donnerstag in der Diskussion zum Gewerbesteuerhebesatz im Stadtrat. Er wird gesenkt. Wann die Grundsteuer folgt, ist noch nicht raus. Den Gleichklang der Senkungen verlangen die Linken, die neben Unternehmern auch Bürger entlasten wollen. So wie sie damals mit ihrer Mehrheit dafür sorgten, dass nicht nur der Hebesatz für die Grundsteuer, sondern auch jener für die Gewerbesteuer in Gera angehoben wurde.

Ein blinkendes Segel ist auch der knappe Beschluss, nun doch eine Zwei-Feld-Turnhalle für die Ostschule neu zu bauen. Was im Sportausschuss noch mit Stimmen-Patt abgelehnt wurde, ist nun vom Stadtrat mit einer Stimme Mehrheit beschlossen – und vernünftig.

Das ist das Ergebnis eines von neun Änderungsanträgen, die nach zwei Monaten Haushaltdebatte auf den letzten Pfiff eingereicht wurden. Trotz 16 Gremiensitzungen vermochten es die Fraktionen also nicht, sich hier anzunähern. Hinzu kam das Durcheinander in der Sitzungsführung. Letztlich wurde nach 105 Minuten der Abbruch der Debatte verlangt. Es wird Zeit, dass der im Juni konstituierte Stadtrat einen Vorsitzenden wählt und der Oberbürgermeister von dieser Aufgabe entlastet wird, um sich auf Inhalte zu konzentrieren.

Segel setzen und Fahrt aufnehmen müssen auch Mitarbeiter im Rathaus, um Investoren nicht auszubremsen. Eine sanierungsrechtliche Genehmigung wie es sie für Rechtsvorgänge beim geplanten Umbau des Elster Forums braucht, ist laut Baugesetzbuch innerhalb von zwei Monaten zu erteilen. Eine Verlängerung um zwei Monate ist möglich. Die Stadtverwaltung brauchte für zwei Mietverträge je vier Monate. Einer wurde am letzten Tag der Frist genehmigt. Investorenfreundlich ist das nicht.

In einem Monat ist Weihnachten. Die Takelage ist auf den Marktplatz gebracht. Bevor am Donnerstag die Flagge gehisst wird und der große Vergnügungskahn ablegt, ist heute Backtag bei Laudenbachs.

Schönes Wochenende!