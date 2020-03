Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentiert: Der Riese vorm Haus

Der Geraer Verkehrsbetrieb hat schnell reagiert. Seit dem 12. März bleiben die vorderen Türen in den Bussen zum Schutz der Mitarbeiter vor Ansteckung geschlossen. Später übernahm der Verkehrsverbund Mittelthüringen diese Regelung flächendeckend für sich. Doch beim Blick in Busse und Straßenbahnen wird in den letzten Tage deutlich, dass dort viel Luft bewegt wird. Freilich ist damit enges Zusammenrücken nicht nötig. Doch es ist schade um den Aufwand an Personal und Betriebskosten. Den Fahrplan weiter auszudünnen, ist richtig.

Ausdünnen kann das Entsorgungsunternehmen seinen Auftrag nicht. Das wäre jetzt, wo viele Familien zu Hause sind, kontraproduktiv. Die Zuhausebleiber können sich darauf verlassen, dass die Abfuhrpläne erfüllt werden. Weil es dafür Fahrer braucht, dürfen jene jetzt ihre Fahrzeuge mit nach Hause nehmen. Das beugt risikoreichen Kontakten vor und sollte auch jenen einleuchten, die sich wundern, dass Lkw jetzt vorm Haus parken. Besser den Riese vorm Haus als die überquellende, stinkende Mülltonne.