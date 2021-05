Kreissparkasse Gera-Greiz verteidigt Minuszinsen auf Spareinlagen ab 25.001 Euro

Hochhaus der Sparkasse Gera-Greiz in der Geraer Schloßstraße

Gera. Sparkasse Gera-Greiz erklärt die Gründe. Im Jahr 2019 noch 2,3 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet.

Auf die Einführung von Minuszins für Giro- und Sparkonten der Sparkasse Gera-Greiz verweisend, bat ein Leser um Informationen über das Kreditinstitut bezüglich Gewinnsituation, Bezahlung der Mitarbeiter und Filialnetz. Die Redaktion hakte bei der Sparkasse nach.

"Verwahrentgelte" ab 25.001 Euro Guthaben

Zum Minuszins verweist Uwe Müller vom Vorstandsstab auf die langanhaltende Niedriegzinsphase und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und erklärt: „Wir als Sparkasse müssen für die Guthaben unserer Kunden Strafzinsen an die EZB bezahlen. Dieser Zins ist von anfangs 0,1 auf 0,5 Prozent gestiegen. Leider lässt es sich nicht mehr vermeiden, diese Kosten auf Kunden umzulegen. Seit 1. April 2020 haben wir für Firmenkunden und seit 1. Juli 2020 für Privatkunden sogenannte Verwahrentgelte eingeführt. Privatkunden erhalten für ihr Girokonto/Tagesgeldkonto einen Freibetrag bis 25.000 Euro, ab dessen Überschreiten ein Verwahrentgelt berechnet wird.“ Dabei lege die Sparkasse größten Wert darauf, ihre Kunden individuell zu beraten und ihnen attraktive alternative Anlagemöglichkeiten aufzuzeigen, so Müller.

„Zur wirtschaftlichen Situation führt das Unternehmen aus, dass es großen Wert auf Transparenz legt. „Auf unserer Homepage ist der jeweils aktuelle Offenlegungsbericht veröffentlicht. Dieser ist für jedermann abrufbar unter www.sparkasse-gera-greiz.de.“

Kreissparkasse Gera-Greiz mit 2,3 Millionen Euro Überschuss

Der Jahresabschluss 2019 der Sparkasse weist nach eigenen Angaben eine Bilanzsumme von 2.375.474.710,35 Euro und einen Jahresüberschuss von 2.326.689,76 Euro aus. Im Oktober 2020 sei das Kreditinstitut aus einem unabhängigen Bankentest als Sieger hervorgegangen, informiert Müller weiter. Dabei seien acht Banken in Gera getestet worden. Bezüglich Gehälter der Mitarbeiter gibt es die Auskunft, dass die Sparkasse ein tarifgebundenes Unternehmen ist, weshalb die Bezahlung der Mitarbeiter gemäß Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Bereich Sparkassen, erfolgt. „Unsere Sparkasse wird auch in Zukunft ein Geschäftsstellennetz unterhalten, um ihren öffentlichen Auftrag erfüllen zu können. Der öffentliche Auftrag ist im Thüringer Sparkassengesetz und in unserer Satzung festgeschrieben“, teilt Müller zur Perspektive der Filialen mit.