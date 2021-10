Ladendieb wehrt sich massiv - Radfahrer angefahren - Rentner verletzt

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei aus Gera und aus dem Landkreis Greiz.

Ein 16-Jähriger hat in Gera zwei Supermarkt-Mitarbeiter verletzt, einen davon schwer. Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in einem Supermarkt in der J.-R.-Becher-Straße beim Diebstahl einer Flasche Schnaps beobachtet worden.

Als er von einem Mitarbeiter auf die Tat angesprochen wurde, schlug er diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Einem zweiten Mitarbeiter schlug er sogar die Flasche Schnaps auf den Kopf. Im Anschluss flüchtete er mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung.

Die beiden Mitarbeiter wurden durch den Angriff verletzt, einer davon schwer. Zur medizinischen Versorgung beider Verletzten kam ein Rettungswagen hinzu.

Noch am Abend konnte der Name des flüchtigen Diebes ausfindig gemacht werden. Polizisten nahmen den 16-Jährigen am Freitag vorläufig fest.

Einbruch in Gartenlaube - Werkzeug gestohlen

In der Zeit vom 18. bis 21. Oktober verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Garten in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Gera. Anschließend drangen die Täter in die Gartenlaube ein und durchwühlten diese. Mit diversem Werkzeug wie einem Akkuschrauber und einem Ladegerät flüchteten sie unerkannt aus der Gartenanlage.

Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Dienststelle zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Bei einem Unfall ist am Donnerstag gegen 10.25 Uhr in Gera ein Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, beachtete der 47-jährige Fahrer eines Fiat in der Berliner Straße den auf dem Gehweg fahrenden Radfahrer nicht. Es kam zur Kollision. Der 69-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Autofahrer ist am Donnerstag gegen 20 Uhr in Zeulenroda-Triebes bei einem Unfall verletzt worden. Der 80-jähriger Daimler Fahrer war auf dem Lohweg in Richtung Poststraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit zwei Straßenpollern am rechten Fahrbahnrand, fuhr gegen eine Laterne und touchierte eine Ampel.

Durch den Unfall wurde er verletzt, am Pkw und den angefahrenen Gegenständen entstanden Sachschäden.