Landkreis Greiz: Drei Neuinfektionen über Pfingsten

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Landkreis Greiz ist auf 625 gestiegen. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Demnach seien an Pfingstsonntag zwei Neuinfektionen und am Montag eine festgestellt worden. Weitere Angaben gehen aus der Mitteilung nicht hervor. Der Landkreis Greiz ist in Thüringen am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen.