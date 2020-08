Lebensgroße Figuren an Geraer Fassade enthüllt

Seit Juli ist die Fassade des Denkmals Clara-Zetkin-Straße 20 in Gera an der Ecke zur Leipziger Straße nicht mehr hinter einem Gerüst versteckt. Zum Vorschein gekommen sind auch die beiden lebensgroßen neoklassizistischen Figuren, die schon viele Fotografenherzen haben höher schlagen lassen. Der rötliche Anstrich neben den Bogenfenstern entspricht Befunden aus der Entstehungszeit 1877 bis 1879. Damals war es das erste Eckhaus an der Kreuzung. Mitte August sollen die Fassadenarbeiten an der Leipziger Straße und an den Erdgeschossen starten. Die Geraer Thomas Laubert und Albrecht Sieber sanieren das zuletzt zehn Jahre leerstehende Haus.