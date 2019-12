An dieser Stelle stand einst der aufblasbare Weihnachtsmann, bevor er Opfer einiger Randalierer wurde. Tobias Reichmann, Mitgeschäftsführer der Tagespflege Sonnenblume, ist entsetzt.

Gera. Ein großer Weihnachtsmann ist vor einem Pflegedienst in Gera gestohlen worden. Ein Spaziergänger fand die Figur später – allerdings völlig zerstört.

Leuchtender Weihnachtsmann in Gera gestohlen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leuchtender Weihnachtsmann in Gera gestohlen

Unbekannte haben einen großen Weihnachtsmann in Gera gestohlen. Die mit Luftgebläse betriebene Figur habe auf dem umfriedeten Gelände eines Pflegedienstes in der Erich-Mühsam-Straße gestanden, teilt die Polizei am Montag mit, die jetzt nach Zeugen sucht.

Der Weihnachtsmann wurde bereits am Nikolaustag gestohlen.

Vier bis fünf bislang unbekannte Personen zogen kurz nach 18 Uhr die leuchtende Figur durch den Zaun des Pflegedienstes und rannten mit ihm davon. Etwa 20 Minuten später wurde die zerstörte Figur von einem Spaziergänger gefunden und vor die Tür des Pflegedienstes gelegt.

Die Polizei geht davon aus, dass sich mehrere Passanten in der Nähe aufgehalten hätten, außerdem seien einige Fahrzeuge am Tatort vorbeigefahren.

Die Geraer Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Insbesondere werden die Passanten beziehungsweise Autofahrer und der ehrliche Finder gesucht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei zu melden.

Frau stürzt und bekommt Anzeige - Schon wieder Mazda gestohlen