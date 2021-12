Liebschwitzer schmücken ihren Kreisel weihnachtlich

Gera-Liebschwitz. Weihnachtsschmuck für den Kreisverkehr in der Zwickauer Straße: „Es darf leuchten, aber nicht blinken und Autofahrer ablenken.“

Neben weiteren Punkten im Ortsteil haben mehrere Liebschwitzer in privater Initiative am Wochenende wieder den Kreisverkehr an der Zwickauer Straße weihnachtlich geschmückt. Die Helfer der IG Oberliebschwitz um Familie Nerger schmückten unter anderem den mehrere Meter hohen Weihnachtsbaum festlich. „Wichtig ist: Es darf leuchten, aber nicht blinken und Autofahrer ablenken“, sagt Carry Nerger, die beim Schmücken den Hut aufhabe. An Weihnachten und Ostern sowie im Frühjahr mit Blumen werde der Kreisel gestaltet. Immer gern könnte weitere Deko oder fürs Frühjahr auch Blumenzwiebeln gespendet werden, sagt sie. Dazu könne man sich an das Autohaus Nerger wenden.