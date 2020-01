Gästeführer der Stadt Gera, Bierbrauer, Manfred Lemke und Irina Schultheiß in den Räumen der Geschichtswerkstatt in der Lusaner Kastanienstraße 7

Gera. Ein Stück Vergangenheit wird mit der DDR-Ausstellung aus Lusan in die Bibliothek ins Geraer Stadtzentrum geholt.

Lusaner Geschichtswerkstatt stellt sich vor

„Unsere Geschichte ist auch Eure Geschichte“ heißt die Sonderausstellung der Geschichtswerkstatt Lusan, die vom 20. Januar bis 29. Februar im Informationszentrum der Stadt- und Regionalbibliothek Gera am Puschkinplatz 7a zu sehen sein wird.

Die Geschichtswerkstatt in der Lusaner Kastanienstraße 7 öffnete 2008 zum ersten Mal. Gemeinsam mit Lusanern eingerichtet, betreibt und finanziert die TAG Wohnen heute die Räume. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens wurde die Sonderausstellung „Unsere Geschichte ist auch Eure Geschichte“ konzipiert, gefördert durch die Interessengemeinschaft „Geschichte meines Wohnquartieres“, den Computertreff Gera, das Projekt Demokratie Leben in Gera sowie die TAG Wohnen. In der Bibliothek werden auch Themen der Lusaner Veranstaltungsreihe „Plauderstündchen“ aus den vergangenen zehn Jahren präsentiert.

Wer schon immer wissen wollte, wie es zur Gründung des Mini-DDR-Museums kam und was in der Geschichtswerkstatt bisher alles passierte, dem sei ein Besuch der Sonderausstellung empfohlen.

