Mann entblößt sich in Gera und hält dann Auto und Fahrrad an

Gera. Ein 37-Jähriger hat in Gera zuerst sein Geschlechtsteil gezeigt und dann gleich mehrere Menschen beleidigt und angegriffen.

Ein Mann hat am Mittwoch gleich mehrfach die Polizei in Gera beschäftigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, entblößte der 37-Jährige gegen 18.50 Uhr sein Geschlechtsteil in der Eiselstraße.

Später, zwischen 22 und 22.20 Uhr, hielt sich der 37-Jährige in der Arminiusstraße auf. Dort stoppte er ein schwarzes Auto und drohte dem Fahrer Schläge an. Der Autofahrer fuhr aber an ihm vorbei.

Kurz darauf versuchte der 37-Jährige einen Fahrradfahrer von seinem Fahrrad zu ziehen. Dies gelang ihm aber nicht. Der 37-Jährige beleidigte allerdings den Radfahrer.

Nach Angaben der Polizei richtete der Mann nun seinen Groll an einen bis dahin unbeteiligten 35-Jährigen, den er versuchte, zu schlagen.

Die mittlerweile eingetroffenen Polizisten konnten den 37-Jährigen jedoch daran hindern. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand, beleidigte und bespuckte die Polizisten.

Der Täter fiel im Tagesverlauf bereits mehrfach auf und trat nach wie vor äußerst aggressiv auf, sodass er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachte.

Die Polizei sucht Zeugen, vor allem aber den Pkw- und Fahrradfahrer, die der 37-jährige Mann attackiert hatte. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera (0365/ 8234-1465) zu melden.

