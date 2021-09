Mann entsorgt Schmierstoffe im Wald - 13-Jährige beschädigen Piratenschiff - Unbekannte entwenden Autoteile

Gera/Landkreis Greiz. Außerdem hat sich ein Unfallverursacher entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Landkreis Greiz.

53-Jähriger entsorgt Schmierstoffe im Waldstück

Am späten Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr hat ein aufmerksamer 27-Jähriger in einem Waldstück in der Nähe der Röpsener Straße in Gera beobachtet, wie Autofahrer aus dem Kofferraum seines Wagens einen Behälter nahm und diesen in dem Wald entsorgte.

Wie sich herausstellte enthielt der Behälter laut Polizeiangaben eine Art Schmierstoff. Der 27-Jährige verständigte umgehend die Polizei. Diese konnte wenig später den Fahrer des Autos stellen. Der 53-Jährige muss sich nun wegen der illegalen Entsorgung des Schmierstoffes verantworten.

13-Jährige beschädigen Piratenschiff

Am Donnerstagabend gegen 17:00 Uhr ist die Polizei informiert worden, dass zwei Kinder im Bereich des Kinderspielplatzes Rosa-Luxemburg-Straße in Greiz mit Feuer spielen und es am Piratenschiff bereits Beschädigungen in Form von schwarzen Flecken gibt.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten zwei verdächtige Kinder im Alter von 13 Jahren feststellen, von denen einer ein Feuerzeug dabei hatte. Der Andere war bereits am Vormittag in einem Einkaufsmarkt in der August-Bebel-Straße festgestellt worden, als er versuchte Streichhölzer und Grillanzünder zu entwenden. Die Kinder wurden an die Sorgeberechtigten übergeben, die Ermittlungen werden fortgeführt.

Unbekannte entwenden Autoteile

Zwischen Mittwoch und Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in Zossen eingedrungen. Dort entwendeten sie laut Polizeiangaben einen Rußpartikelfilter von einem abgestellten Mercedes Sprinter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz unter Tel.: 03661 6210.

Unfallverursacher entfernt sich

Am Donnerstag zwischen 10.15 und 10.25 Uhr hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Auto beschädigt, was in der Baderei in Greiz abgestellt war.

Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise zu ihm werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

