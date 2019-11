Gera. In Gera ist ein Mann aggressiv geworden, als Beamte ihn in einem Lokal wegen eines Diebstahls kontrollierten.

Mann leistet Widerstand und bespuckt Polizisten

In Gera ist ein Mann aggressiv geworden, als Beamte ihn in einem Lokal in der Heinrichstraße wegen eines Diebstahls kontrollierten. Der 39-Jährige wurde zunehmend aggressiv und schmiss mit einer Bierflasche.

Als die Beamten den Mann aus dem Lokal beförderten, leistete er starken Widerstand.

Gleichzeitig beleidigte er die Beamten und spuckte in deren Richtung. Die Einsatzkräfte brachten den 39-Jährigen schließlich zur Dienststelle.

In einer Gewahrsamszelle konnte er über Nacht seinen Rausch ausschlafen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.