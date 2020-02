Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Einbrüche in Gera - Jede Menge Diebesgut bei inhaftierten Einbrechern

Bargeld entwendet

Aus einem Restaurant am Friedrich-Naumann-Platz entwendeten Unbekannte Bargeld. Zuvor verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Räume. Zum Diebstahl ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Tel.: 0365-82341465

Tabakwaren gestohlen

In der Zeit von Mittwoch gegen 18 Uhr und Donnerstag gegen 8.30 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Tabakladen am Friedrich-Naumann-Platz ein und entwendeten Tabakwaren. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 03,65-82341465 entgegen.

Büros und Gastlichkeit durchsucht

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch gegen 19 Uhr bis Donnerstag gegen 6.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu Büroräumen am Puschkinplatz. Diese wurden von den Unbekannten durchsucht. Der oder die Unbekannten hinterließen erheblichen Sachschaden. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-82341465 entgegen.

Einbrecher festgenommen und jede Menge Diebesgut gesichert

Am Sonntag konnten nach mehreren Gartenlaubeneinbrüchen in Ronneburg zwei Tatverdächtige Personen festgenommen werden. Bei den Wohnungsdurchsuchungen in Gera wurden zahlreiche Elektrowerkzeuge und andere Gegenstände sichergestellt.

Hierzu zählen ein weißer Fahrradrahmen Connondale Farbe, eine weißte Federgabel , eine grüne Stichsäge, eine Akkuheckenschere, mehrere Winkelschleifer, mehrere Akkuschrauber/-bohrer, Heißluftpistole, Schleifmaschine, Säbelsäge mit Verpackung, Kettensäge mit Verpackung, Ladegeräte, Fräsmaschine im Koffer, mehrere Werkzeugkisten mit diversen Werkzeugen, mehrere Schlüsselbunde sowie ein Schlüsselbund mit einem Fahrzeugschlüssel/Anhänger Fiat.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Geschädigte/Eigentümer dieser Gegenstände aus Gera und Umgebung. Diese melden sich bitte beim Inspektionsdienst, Tel.: 0365-829 1135.

Bei Graffiti sprühen gestellt

Am Donnerstag (27.02.2020), gegen 10:45 Uhr, sprühten zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre) Graffiti an eine Fensterscheibe und eine Wand einer schulischen Einrichtung in der Schopperstraße. Dabei wurden sie durch einen dortigen Mitarbeiter gestellt, der die Polizei hinzurief. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Inwieweit die beiden Jugendlichen auch für andere Graffiti in Frage kommen ist ein Teil der weiteren Ermittlungen.