Gera. In Gera wurden in den letzten Tagen mehrere hochwertige Autos beschädigt. Die Polizei hat jetzt Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere hochwertige Autos in Gera zerkratzt

Die Ermittlungen zu Sachbeschädigungen an vier hochwertigen Fahrzeugen hat seit Donnerstag die Geraer Polizei aufgenommen. Laut Polizei hätten bisher Unbekannte in den vergangenen Tagen drei Fahrzeuge der Marke VW und einen Audi Q5, welche auf dem Gelände eines Autohauses in der Keplerstraße abgestellt waren, zerkratzt.

Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, welche ungewöhnliche Personenbewegungen am Tatort wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.