Mehrere Kleinbrände in Gera

Gera. Die Feuerwehr wurde zu insgesamt drei Kleinbränden in der Stadt gerufen. Die Täter konnten noch am selben Tag ausfindig gemacht werden.

In der Zeit von 15.20 Uhr bis 16.30 Uhr rückten Polizeibeamte und Feuerwehr zu einem Erdbeerverkaufstand in die Zeulsdorfer Straße aus. Kurze Zeit später verursachte ein Feuer auf einer Holzbank in der Karl-Matthes-Straße für Sachschaden. Zum Schluss kamen die Rettungskräfte zu einer starken Rauchentwicklung in einem Versorgungsgebäude für anliegende Wohnblöcke in die Otto-Rothe-Straße zum Einsatz.

In allen drei Fällen konnten die Brände schnell gelöscht werden. Auch Personen kamen laut Polizei nicht zu schaden.

Noch am selben Tag konnten die Verantwortlichen der Brände identifiziert werden. Zeugen beobachteten jeweils eine Gruppe Kinder, welche sich in den jeweiligen Tatorten aufhielten. Die drei Jungs und zwei Mädchen konnten schließlich im Bereich einer Grundschule in Gera-Lusan angetroffen werden. Die drei Jungen gaben zu für die Brände verantwortlich zu sein. Die Kinder wurden an ihre Eltern übergeben. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiter an.

