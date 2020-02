Meine Meinung: Bekannte Probleme

Bauverzug, steigende Baupreise, Diskussionen um Planungsdetails, finanzielle Engpässe der Gemeinde, die Planänderungen letztlich verhindern – Klingt das bekannt? Ob es ein Trost ist, dass solche Begleitumstände bei Schulbauvorhaben keine Erfindung der Gegenwart sind, sei dahingestellt. Jedenfalls gab es das alles auch schon vor über 111 Jahren, zumindest, wenn man nach den detaillierten Schilderungen aus der Festschrift zu 100 Jahren Debschwitzer Schule geht.

Dem geschichtlichen Abriss zufolge sollte Ostern 1908 die Schule fertig sein, doch finanzielle Engpässe durch Zinsverluste der Gemeinde und steigende Rohstoffpreise sowie interne Streitereien zwischen Architekt und Bauherr um geforderte Planungsänderungen, die aber letztlich an den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde scheiterten, sollen für den rund einjährigen Verzug gesorgt haben.

In der Chronik von 2009 wird immer wieder kommentierend eingeschoben, dass sich soviel in 100 Jahren nicht geändert habe. Eine Feststellung, die elf weitere Jahre später noch immer so unterschrieben werden kann. Wobei eine Diskussion um die beste Lösung an sich auch nichts Schlimmes ist. Aktuelle Diskussionen kann man in der Debschwitzer Schule aus der Distanz beobachten, sie hat ihre neuzeitliche Sanierung hinter sich. Wobei, auch die ist schon wieder 20 Jahre her. Nur so am Rande bemerkt.