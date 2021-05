Meine Meinung: Damit „sofort“ sofort heißt

Öffentliche Toiletten, mehr Sitz- und Spielmöglichkeiten oder der Innenstadt-(Klein-)Bus, dazu Kampagnen und Veranstaltungen – Maßnahmen für eine attraktivere Geraer Innenstadt, die nicht auf die lange Bank geschoben werden sollten.

Öffentliche Toiletten, mehr Sitz- und Spielmöglichkeiten oder der Innenstadt-(Klein-) Bus, dazu Kampagnen und kleinere Veranstaltungen – es sind naheliegende, zum Teil auch schon lange geforderte Maßnahmen für die Innenstadt, die mit Freigabe der gesperrten Haushaltsmittel realisiert werden sollen. Ziel ist es, den durch die Corona-Krise noch einmal erheblich beschleunigten Trend der Verödung im Zentrum entgegenzuwirken. Das kann man prinzipiell nur gutheißen.

Ob die Verwaltungsvorlage in ihrer jetzigen Form eine Mehrheit im Stadtrat findet, hängt wohl davon ab, wie groß das Vertrauen in die Verwaltung ist, diese Schwerpunktsetzung mit diesem Budget tatsächlich zeitnah abzuarbeiten. Den Wunsch nach mehr Details kann man nachvollziehen. Auch, weil der Verwaltung in ihrer Vorlage für die andere Hälfte der 200.000 Euro inhaltlich etwas die Puste ausgeht. Doch auch hier behalten mit dem zeitweiligen Ausschuss für Stadtmarketing letztlich Stadtratsmitglieder die Hoheit über weitere konkrete Maßnahmen.

Deshalb sollte man das Thema in meinen Augen nicht auf die lange Bank schieben, sondern mit einem schnellen Beschluss die Stadt zur schnellen Umsetzung „animieren“.