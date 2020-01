Meine Meinung: Großes Frustpotenzial

Nein, der Bürgerinitiative gegen zu hohe Kommunalabgaben werde nicht langweilig, jetzt, da die Straßenausbaubeiträge der Vergangenheit angehören, meint Uwe Raubold (Linke). Zum einen, weil ja auch in Gera immer noch Bescheide verschickt werden sollen, wie im Bauausschuss informiert wurde. Zum anderen, weil es auch neue Aufgaben gebe. Etwa, wenn Bürger im Zuge des Wassergesetzes unverhältnismäßig an investiven Maßnahmen der Zweckverbände beteiligt würden, sagt Raubold.

Was die Straßenausbaubeiträge angeht, so ist deren Abschaffung in Thüringen zu begrüßen. Ob es nun dieser Übergangsregelung bedurft hätte, ist aber fraglich. Sicher sind 191.000 Euro keine Peanuts. Und doch ist es, gemessen am Gesamtetat der Stadt, und noch mehr an dem des Landes, eine relativ überschaubare Summe, die aber noch einmal großes Verärgerungspotenzial und natürlich auch eine finanzielle Belastung bei den betroffenen Beitragspflichtigen birgt.

Ganz zu schweigen von der Gefahr weiterer rechtlicher Auseinandersetzungen, die, ob begründet oder nicht, damit einhergehen können. Vielleicht wäre es besser gewesen, das Land sagt „Stopp!“ und erstattet alle bis zum Stichtag nicht beschiedenen Beiträge.