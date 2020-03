Meine Meinung: Lernen aus der Katastrophe

Es sind Naturkatastrophen, die unterschiedlicher kaum daherkommen können. Hier das Hochwasser, das örtlich und zeitlich relativ eng begrenzt, aber dafür optisch deutlich sichtbar, wütete. Dort, unsichtbar und scheinbar unbegrenzt, mit derzeit noch unabsehbaren Folgen, das neuartige Coronavirus.

2013 war das Hochwasser. Dass seither kein neues dieser Dimension die Elster-Anrainer heimsuchte, dürfte weniger an den seither umgesetzten baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen liegen, als vielmehr schlicht am Glück. Selbst wenn bereits alles umgesetzt wäre, was man sich seit 2013 vorgenommen hat, neue Ausnahmesituationen können trotzdem wieder auftreten und erneut alles in Frage stellen.

So fatalistisch wie das klingt, ist es aber gar nicht gemeint. Natürlich lernt man aus der Katastrophe. Einige dieser Lehren sind in den zu gründenden Wasserwehren in Gera sicher sehr gut aufgehoben. Denn auch wenn man Naturkatastrophen nie ausschließen kann, Einfluss nehmen auf die Heftigkeit ihrer Auswirkungen kann man durch die richtigen Schlussfolgerungen schon. Ich bin gespannt, wie die nach der Pandemie ausfallen.