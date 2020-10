Am Sonntag in aller Frühe wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Das wirft Fragen auf: Wie schwer kann es eigentlich sein, diesen Humbug endlich abzuschaffen? Braucht es im Zeitalter von Smartphones noch die Erinnerung an den Zeitenwechsel zweimal im Jahr? Falls ja, gern geschehen! Und was fange ich nun mit dieser Stunde extra an?

In nicht allzuweit zurückliegender Vergangenheit war das mal die Nacht, in der man zum Beispiel eine Stunde länger feiern gehen konnte. Für die Jüngeren: Damals gab es noch Clubs und Diskos. Dieses Jahr wirkt die „gewonnene“ Stunde dagegen eher wie eine unnötige Verlängerung dieses ohnehin nicht enden wollenden 2020. Hand aufs Herz: Wer ertappt sich noch häufiger dabei, das Ende dieses gebrauchten Jahres herbeizusehnen? Als ob mit dem Umspringen der Jahreszahl plötzlich alles wieder wie vor Corona wäre. Das wäre doch schön, dann könnte man einfach kollektiv „Zwanzig-Zwanzig“ aus den Chroniken streichen, den Kalender ein Jahr zurückstellen und das Jahr einfach noch einmal von vorn beginnen. Nein, es steht leider zu befürchten, dass wir das Virus und die Begleitumstände mitnehmen werden. Wenn die Silvesterfeier ausfällt, starten wir aber zumindest ausgeschlafen ins neue Jahr. Auch ein Plan für diesen Sonntag, der Zeitumstellung sei Dank. Gute Nacht!