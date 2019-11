Messe Gera Wohnen: Konzentriert aufs Wesentliche

Gera es bleibt dabei: Ich mag die Messe „Gera Wohnen“. Nicht, weil ich morgen oder übermorgen umziehen möchte, sondern weil so geballt so viel darüber zu erfahren ist, was sich tut in Gera. Und das geht hier über das hinaus, was an Baugeschehen in zahlreichen Ecken der Stadt ohnehin zu beobachten ist.

Aber auch das Kernanliegen, Miet-, Kauf- oder Bauwilligen mit einem möglichst umfassenden Informationsangebot den Weg in die Ostthüringer Stadt so einfach wie möglich zu machen, scheint anzukommen. Das zeigt nicht zuletzt die von der Stadt erhoffte Besucherzahl, die sich mit 2000 Gästen auf dem Niveau des Vorjahres bewegt. So gab es Lob für die Zusammenstellung der Aussteller, etwa dafür, dass auch gleich Banken vor Ort waren, um über Finanzierungsmöglichkeiten oder Förderung zu beraten. Oder das mit dem Klimaschutzmanager auch ein Ansprechpartner für solche, immer wichtiger werdenden Fragen rund ums Energiesparen und ähnliches vertreten war. Dass man dabei auf Eintritt, aber auch auf große Show für höhere Besucherzahlen verzichtet, trägt sicher entscheidend dazu bei, auf ein aufs Messe-Thema fokussiertes und interessiertes Publikum zu treffen. Das macht die Messe seriös und zur guten Adresse für Aussteller und Besucher gleichermaßen.