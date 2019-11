Messe „Gera Wohnen“ lockt gut 2000 Besucher

Gut 2000 Besucher schauten sich nach Veranstalterangaben am Sonnabend und Sonntag auf der 6. „Gera Wohnen“ im Kultur- und Kongresszentrum um. Die Messe rund ums Bauen, Kaufen und Mieten in Gera gab mit 40 Ausstellern einen Überblick über das Wohnen in der Stadt, von der Mietwohnung bis zu den eigenen vier Wänden, im eigenen Haus oder der Eigentumswohnung. Stände von Handwerkern, Banken oder Ausstattern komplettierten die Informationen der großen Geraer Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften, der Immobilienmakler, Projektentwickler und Hausverwaltungen.

Aussteller lobten das wieder sehr interessierte Publikum. „Die Nachfragen waren sehr konkret, zum Beispiel nach den Größen“, sagte etwa Stefanie Sommer von der Eigentraum GmbH, die das sogenannte „Heinrichsquartier“ entwickelt. So konkret, dass sie beispielsweise am Sonnabend Termine für eine Besichtigung der Musterwohnung am Sonntag vereinbaren konnte. Auch sonst seien viele Folgetermine bei der Messe vereinbart worden. Auch am Stand der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Aufbau“ war man zufrieden mit der Resonanz. „Sehr oft nachgefragt war seniorengerechtes Wohnen“, sagte Patrick Hein von der Aufbau: „Da ging es um Fragen wie Barrierefreiheit, ebenerdige Duschen, aber auch das Umfeld und die Anbindung.“

Die Aussteller führten angeregte Gespräche mit den Messebesuchern Foto: Marcel Hilbert

Aber auch ohne akute Umzugsabsichten ist die Messe hochinteressant, zum Beispiel als Ritt durchs aktuelle und künftige Baugeschehen in der Stadt. Die Aufwertung der Wohnhäuser der WBG „Glück Auf“ an der Reichsstraße und im Anna-Schneider-Weg, das erwähnte und zusehends wachsende Heinrichsquartier oder auch der schon längere Zeit in der Sanierung befindliche Elfgeschosser in der Gagarinstraße waren Themen an den jeweiligen Ständen. Für letzteren zeichnet das Wohnungsunternehmen Diwo Home verantwortlich, das erstmals auf der Messe vertreten war. Niederlassungsleiter Torsten Hobold bestätigte, dass sich die Arbeiten an dem seit längerem eingerüsteten Gebäude länger gezogen haben als geplant. Inzwischen sei man aber in der Vermarktung der 44 Wohnungen im Hausaufgang 123, bis April könnte die Nummer 125 folgen. Nicht neu bei der Messe, aber mit einem brandneuen Projekt im Gepäck war die Geraer Ralf Müller Immobilien GmbH. Für den Eigenheimstandort „Wohnen an den Elstergärten“ laufe noch das B-Plan-Verfahren, sagt Geschäftsführer Müller. Das Interesse war trotzdem bereits groß, „ist es bei Untermhaus aber immer“, sagt er. Man hoffe im nächsten Jahr auf das Baurecht für das Areal an der Leibnizstraße unweit des Abzweiges Eselsweg, auf dem bisher noch die markanten Shedhallen stehen.

Gerd Schönherr von der Rolf Müller Immobilien GmbH stellt das Vorhaben „Wohnen an den Elstergärten“ vor. Foto: Marcel Hilbert

Ebenfalls ganz neu war das Projekt, dass die Geraer Tann Capital AG unter dem Namen Chateau Huit am Stand und im messebegleitenden Vortragsprogramm vorstellte. 14 Eigentumswohnungen sollen in der denkmalgeschützten Fabrikantenvilla Neumerkel in der Theaterstraße 8, vis-à-vis dem Theater entstehen, stellte Thomas Smektalla die Pläne vor. Die Vermarktung laufe bereits.

Die Stadt als Veranstalterin war ebenfalls mit vielen Informationen rund um die Stadtentwicklung vertreten. Dazu gehörten städtische Immobilienangebote, darunter Bauland „Am Trebnitzer Kreuz“, oder Gebäude wie das ehemalige Förderzentrum in der Elsterberger Straße. Auch zu Geras Neuer Mitte wurden Fragen beantwortet, etwa zum Architektenwettbewerb für die Freiraumgestaltung, der noch im Dezember starten soll.