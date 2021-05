Mit der heißen Nadel gestrickt

Sylvia Eigenrauch über die digitale Tagung des Geraer Stadtrates

Ende März wurde die Änderung der Thüringer Kommunalordnung im Staatsanzeiger veröffentlicht, die der Innen- und Kommunalausschuss des Thüringer Landtages am 4. März nach mehreren Monaten Debatte auf den Weg brachte.

Das heißt, auch in Gera muss die Botschaft früh genug angekommen sein, dass sich der Stadtrat nicht zwangsläufig im Kultur- und Kongresszentrum treffen muss, um Beschlüsse rechtskräftig zu fassen. Digitale Ratssitzungen machte die Änderung möglich.

Im Hauptausschuss am 12. April fragten Stadtratsmitglieder nach einer digitalen Sitzung für den 5. Mai. Damals sah der Oberbürgermeister noch ein Serverproblem. Offenbar ist es jetzt behoben. Mit Sperrfrist 4. Mai, 18 Uhr, kündigte die Stadtverwaltung per Pressemitteilung die erstmalige Durchführung einer digitalen Sitzung für den Folgetag an. Ohne Probelauf und mit heißer Nadel gestrickt. Was aber, wenn nicht alle 42 Stadtratsmitglieder die technischen Voraussetzungen haben, um an der Sitzung teilzunehmen? Der Breitbandausbau fehlt in einigen Ortsteilen noch.